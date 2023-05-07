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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Три человека погибли в автоаварии на трассе в Краснодарском крае

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Два легковых автомобиля столкнулись вечером в воскресенье в Ейском районе Краснодарского края, оба водители и пассажир погибли, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

"В 20:50 мск в дежурную часть ОМВД России по Ейскому району поступило сообщение о ДТП на автодороге Ейск-Ясенская. Вблизи поселка Октябрьский столкнулись два легковых автомобиля - Kia и Hyundai", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, по предварительным данным, в результате аварии погибли три человека: 31-летняя водитель Kia Spectra , водитель и пассажир второй иномарки. Их личности устанавливаются.

Краснодарский край
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