Транскам открыли для всех видов транспорта
Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта возобновлено по Транскавказской автомагистрали после ограничений, сообщает пресс-служба главного управления МЧС Северной Осетии в понедельник.
С 8:30 до особого распоряжения разрешено движение транспорта на участке н.п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях, говорится в сообщении.
Трассу перекрыли вечером в воскресенье из-за непогоды.
Транскавказская автомагистраль проходит по высокогорью и является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию и Россию.