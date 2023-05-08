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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Транскам открыли для всех видов транспорта

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта возобновлено по Транскавказской автомагистрали после ограничений, сообщает пресс-служба главного управления МЧС Северной Осетии в понедельник.

С 8:30 до особого распоряжения разрешено движение транспорта на участке н.п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях, говорится в сообщении.

Трассу перекрыли вечером в воскресенье из-за непогоды.

Транскавказская автомагистраль проходит по высокогорью и является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию и Россию.

Транскам
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