Содержание речи Путина на Параде Победы анонсировать не будут

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник выступит на Параде Победы, но содержание его речи не будет анонсироваться заранее, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы никогда не анонсируем. Завтра действительно на параде будет выступление президента, давайте его дождемся", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, будет ли президент, выступая на Параде Победы, подводить какие-либо предварительные итоги СВО.

У него также спросили, чем объясняется отмена шествий бессмертного полка в День Победы.

"Это решение непосредственно организаторов этого шествия. Его вполне можно понять, когда мы имеем дело с государством-спонсором терроризма де-факто. Здесь лучше принять меры предосторожности", - сказал представитель Кремля.

"Вместе с тем очень много форматов, в которых можно косвенно принимать участие в этой акции, о чем говорили по телевизору за последнюю неделю. Естественно, граждане так или иначе будут самым широким образом отмечать этот праздник", - отметил он.

Пескова также попросили прокомментировать указ президента Украины Владимира Зеленского, в соответствии с которым 9 мая на Украине станет Днем Европы.

"Мы убеждены, что на самом деле в Украине очень много людей, для которых все равно это - священный день. Там есть и ветераны, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, есть их родные и близкие, для которых этот день будет и останется святым", - сказал Песков.