Путин поздравил ветеранов, проживающих в ближнем зарубежье

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"В поздравлениях глава Российского государства отметил, что в этот знаменательный день мы воздаем дань глубокого уважения и признательности всем тем, чьи беспримерные подвиги на полях сражений и самоотверженный труд в тылу позволили сокрушить нацистских захватчиков и отстоять свободу родной земли", - сообщает пресс-служба Кремля.

"Сегодня наш нравственный долг - свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников", - говорится в посланиях.

Как подчеркнул президент, "духовное наследие Великой Победы и впредь будет способствовать упрочению и плодотворному развитию отношений между нашими странами и народами".

Путин передал слова искренней благодарности всем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, бодрости духа, благополучия и долгих лет жизни.