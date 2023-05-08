Минобороны РФ сообщило о наступлении штурмовых отрядов в западной части Артемовска

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Штурмовые отряды при поддержке ВДВ наступают в западной части Артёмовска (Бахмута), сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

"На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступление в западной части города Артёмовск Донецкой народной республики. Воздушно-десантные войска оказывали им поддержку и сковывали подразделения ВСУ на флангах", - сказал Конашенков.

По его словам, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Красное, Богдановка, Ступочки и Часов Яр (ДНР).

"За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено пять самолетовылетов, артиллерией группировки выполнены 69 огневых задач", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что "за сутки потери противника составили более 380 украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Акация", две гаубицы Д-20, а также одна Д-30".

"В районах населенных пунктов Верхнекаменское и Краматорск Донецкой народной республики уничтожены два склада боеприпасов 54-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

Уничтожены склады армии Украины в районах Балаклеи Харьковской области, населенных пунктов Водяное ДНР и Кирово Запорожской области.

Конашенков заявил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ за сутки поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 107 районах.

По словам Конашенкова, российскими средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 15 украинских беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Представитель Минобороны РФ сообщил, что с начала специальной военной операции уничтожены 418 украинских самолетов, 230 вертолетов, 4042 беспилотника, 421 зенитный ракетный комплекс, 9033 танка и других боевых бронемашин, 1096 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4764 орудия полевой артиллерии и минометов, более 10 тысяч единиц специальной военной автотехники.

По направлениям

Российские военные наносят удары по позициям армии Украины на купянском, красно-лиманском, херсонском, южно-донецком и запорожском направлениях, заявил Конашенков.

"На купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка Луганской народной республики и Синьковка Харьковской области", - сказал он.

Представитель Минобороны РФ сообщил, что в Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины за сутки составили: до 55 военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, а также гаубица Д-30.

"На красно-лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Терны, Торское и Серебрянка Донецкой народной республики", - сообщил Конашенков.

По его данным, на этом направлении потери армии Украины составили: свыше 70 военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также две гаубицы Д-20.

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар, Шевченко, Времевка Донецкой народной республики, Малиновка, Марфополь, Белогорье и Новоданиловка Запорожской области", - сказал представитель Минобороны РФ.

Конашенков сообщил, что "за сутки на данных направлениях уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20".

"На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 50 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также гаубица "Мста-Б"", - сообщил он.