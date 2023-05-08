Путин и лидеры стран СНГ возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата после Парада Победы

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и приглашенные главы государств СНГ после Парада Победы, который начнется в 10 утра 9 мая, вместе возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата, и потом пообщаются за неформальным завтраком, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В 10 утра начнется непосредственно парад. Президент (Путин - ИФ) выступит, главы государств будут вместе с ним на трибуне. Далее мы исходим из того, что будет совместное возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата", - сказал Песков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1 ВГТРК) Павлу Зарубину.

Далее, по словам Пескова, "у глав государств, наших гостей, запланирован с нашим президентом неформальный завтрак".