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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Парады Победы прошли в шести городах Южного и Северо-Кавказского округов

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Парады, посвященные 78-летию Победы, во вторник состоялись в шести городах дислокации войск Южного военного округа (ЮВО) на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Парады прошли в городах-героях: Волгограде, Новороссийске, а также в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе и Каспийске. В них приняли участие порядка 10 тысяч человек из числа военнослужащих ЮВО и представителей других ведомств, было задействовано более 200 единиц современных образцов вооружения, военной техники и авиации, а также исторической техники времен Великой Отечественной войны.

В военном параде на Театральной площади в Ростове-на-Дону в строю прошли более 2,5 тыс. человек. По площади проследовали около 50 единиц военной техники, во главе - реактивные установки БМ-13 "Катюша", танк Т-34-85, а также грузовые автомобили ЗИЛ-157 с дивизионными пушками ЗИС-3 образца 1942 года.

Основу механизированной колонны составили образцы вооружения и военной техники, задействованной в проведении специальной военной операции. Также впервые были представлены новейшие модели двухосных "бронекамазов" "Астейс-7020", бронеавтомобилей "ВПК-Урал".

Как сообщила пресс-служба администрации Новороссийска, в военном параде прияли участие более двух тысяч человек и 38 единиц военной техники. Праздничные мероприятия завершатся в 22:00 по московскому времени военным салютом на Западном молу.

По данным пресс-службы администрации Волгоградской области, в Волгограде по традиции военный парад прошел на площади Павших борцов. Под звуки сводного оркестра Волгоградского гарнизона по площади прошли более двух тысяч человек. Колонну техники возглавил танк Т-34. За ним проследовали тяжелые мотоциклы М-72, армейский автомобиль "Виллис" и советские ГАЗ-67, ГАЗ-69, грузовики ЗИС-5, пожарная машина ПМЗ-2. Завершился парад пролетом авиации.

На параде Победы в Ставрополе перед зрителями прошли парадные расчеты и механизированная колонна военной техники, сообщает пресс-служба администрации города.

В торжественном прохождении по главной площади приняли участие около 1,5 тыс. человек. В их числе военные, представляющие различные рода войск, представители Росгвардии, МЧС, казачества, курсанты, кадеты и юнармейцы. Было задействовано более 30 единиц специализированных боевых машин. Также по центру города проехали 10 машин-плакатиц в составе театрализованной колонны. Две из них - с композициями и лозунгами, посвященными специальной военной операции. Помимо этого, в рамках парада развернули копию Знамени Победы площадью 1500 квадратных метров.

В Дагестане парад Победы прошел на центральной площади города Каспийска. В нем приняли участие более 800 военнослужащих.

"Вслед за пешим строем состоялся проезд механизированной колонны, в составе которой 20 единиц образцов современной боевой техники и вооружения", - сообщает пресс-служба Каспийский флотилии.

По информации 58-й общевойсковой армии, в военном параде в городе воинской славы Владикавказе приняли участие более тысячи человек личного состава воинских частей, а также подразделений МЧС, МВД России, курсанты Северо-Кавказского Суворовского военного училища (СК СВУ), курсанты военного учебного центра при Северо-Осетинском Государственном Университете (СОГУ) и отрядов Юнармии.

Особенным элементом военного парада стала коробка в исторической форме одежды образца 1943 года, рота барабанщиков от СК СВУ. На параде было представлено более 20 единиц военной и специальной техники.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы Карачаево-Черкесии, на главной площади Черкесска в праздничном шествии приняли участие парадные расчеты военных частей, силовых и правоохранительных структур, в том числе воинской части 20096, МВД по региону, ГУ МЧС России по КЧР, отдела ФСИН, УФССП по республике, Баталпашинского казачьего отдела Кубанского казачьего войска, а также детских и молодежных патриотических движений,

Как сообщили в пресс-службе администрации Пятигорска, по центральным улицам в колоннах прошли ветераны, военнослужащие, в том числе, принимающие участие в специальной венной операции, а также юнармейцы, трудовые коллективы, образовательные учреждения, общественные организации.

ЮВО СКФО
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