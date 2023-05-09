Минобороны РФ сообщило о боях штурмовых отрядов в западной части Артемовска

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Штурмовые отряды при поддержке Воздушно-десантных войск ведут бои в западной части Артемовска (Бахмута), сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

По его словам, "ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой народной республики".

"За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено пять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 73 огневые задачи", - сообщил Конашенков.

За сутки на данном направлении, сказал он, "уничтожено более 465 украинских военнослужащих и наемников, два танка, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", две гаубицы Д-20, а также две гаубицы Д-30".

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по пунктам временной дислокации резервов противника, а также складам боеприпасов", - сказал Конашенков.

"Все назначенные объекты поражены. В результате ударов пресечено выдвижение резервов, а также доставка боеприпасов в районы ведения боевых действий", - заявил он.

Средствами ПВО в районе Белозерки Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, за сутки перехвачены три украинских реактивных снаряда систем залпового огня "Ураган" и HIMARS, одна тактическая ракета "Точка-У".

Конашенков сообщил, что российскими военными уничтожены десять украинских беспилотников в ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражены 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 94 районах", - сказал Конашенков.

В районе населенного пункта Верхнекаменское ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-ой механизированной бригады ВСУ.

По направлениям

Подразделения украинской армии поражены в Харьковской области огнем авиации и артиллерии в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое, сообщил Конашенков.

По его словам, "за сутки потери противника составили до 35 украинских военнослужащих, один танк, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация"".

"На красно-лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Невское Луганской народной республики", - сообщил Конашенков.

"Уничтожено до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, одна боевая машина РСЗО "Град" и две гаубицы Д-30", - сказал он.

Конашенков сообщил, что на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар ДНР и Гуляйполе Запорожской области.

"За сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б". Кроме того, в районе населенного пункта Щербаки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - сообщил он.

На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны, сообщил официальный представитель Минобороны России.