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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Пассажир упал под поезд на станции "Курская" столичного метро

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Человек упал на рельсы на восточном участке Арбатско-Покровской линии, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от "Партизанской" до "Киевской" из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

В департаменте рекомендуют пассажирам, желающим добраться до Парка Победы на Поклонной горе, пользоваться станцией "Кутузовская" МЦК и станцией "Парк Победы" Солнцевской линии.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что инцидент произошел на станции "Курская": по неустановленным причинам пассажир упал под прибывающий поезд.

"Напряжение контактного рельса на станции отключено. Принимаются меры для спасения пассажира", - пояснил собеседник агентства.

Москва метро
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