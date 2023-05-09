Столичный дептранс предупредил о возможных ограничениях на ряде станций метро

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Ситуативные ограничения возможны на станциях столичного метрополитена рядом с местами запуска салюта и концертными площадками из-за большого потока пассажиров, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"Скоро завершатся праздничные мероприятия. Из-за большого потока пассажиров возможны ситуативные ограничения на станциях мосметро рядом с местами запуска салюта и концертными площадками", - говорится в сообщении в телеграм-канале профильного департамента.

В департаменте обратились к жителям с просьбой быть внимательными, соблюдать правила пользования метро, требования персонала станций и сотрудников полиции. Это поможет быстрее и комфортнее войти на станции.