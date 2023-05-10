Горьковский автозавод возобновил работу после корпоративного отпуска

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Главный конвейер Горьковского автозавода группы "ГАЗ" в среду возобновил работу после 4-дневного корпоративного отпуска и выходных дней, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе автопроизводителя.

По данным пресс-службы, в период планового корпоративного отпуска, длившегося со 2 по 5 мая, отдельные подразделения предприятия проводили сервисное обслуживание оборудования, ремонтные и пусконаладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства.

Горьковский автозавод выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили для малого и среднего бизнеса, различных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий, медицинских и школьных учреждений в России и за рубежом.