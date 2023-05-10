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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

В России 15 мая ждут с визитом главу МИД Белоруссии

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник посетит Россию 15-18 мая с официальным визитом и будет обсуждать в том числе вопросы координации с РФ в сфере внешней политики, сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в эти дни Алейник встретится с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

"В рамках переговоров министров иностранных дел РФ и Республики Беларусь будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня", - сказала Захарова на брифинге в Москве.

Стороны обсудят "дополнительные меры дальнейшего углубления российско-белорусского взаимодействия, в том числе подготовку совместного заседания коллегий МИД России и МИД Белоруссии, которое пройдет в четвертом квартале текущего года в Москве", сказала она.

"Запланирован обмен мнениями по проблематике европейской и международной безопасности, координации действий на азиатском, африканском, латиноамериканском направлениях", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Сергей Алейник Белоруссия РФ
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