Уголовные дела возбудили в Челябинской области после крупных лесных пожаров

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Отдел полиции в Миассе Челябинской области завел уголовные дела по фактам попыток поджигать окружающие город леса, в том числе участки на территории заповедника, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в среду.

По данным надзорного ведомства, 3 мая подобные противоправные действия были зафиксированы возле озера Тургояк, а также в Ильменском государственном заповеднике и городских лесах на площади 24 га.

На следующий день, 4 мая, неизвестный "пытался уничтожить лесные участки общей площадью 220 га", отмечает прокуратура.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.30, ч.3 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога).

Ранее сообщалось, что сотрудники отделения дознания МЧС установили закономерность расположения очагов возгораний. Со слов очевидцев, на данной территории был замечен мотоциклист, после которого возникли несколько очагов возгорания.

В Миассе усилен мониторинг обстановки с помощью нескольких беспилотников МЧС, также введено дополнительное полицейское патрулирование.

Всего с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда в Челябинской области было ликвидировано 345 пожаров на площади почти 5,2 тыс. гектаров. Как сообщалось ранее, в 185 случаях виновниками пожара стали местные жители, в более чем 140 случаях огонь в лес пришел с земель других категорий.