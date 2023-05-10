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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Путин поручил определить сроки передислокации из центра Читы военного аэродрома

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил Минобороны, ФСБ и Росгвардии определить сроки вывода из центра Читы военного аэродрома "Черемушки" и передачи Забайкалью участков, находящихся на балансе военного ведомства, но не используемых военными, а также объектов культурного наследия.

Это поручение и ряд других были сформулированы после совещания о развитии дальневосточных городов. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Еще одно поручение обязывает Минобороны рассмотреть возможность строительства нового объекта навигационной системы Тихоокеанского флота на мысе Анива острова Сахалин и передачи маяка Анива в собственность Сахалинской области.

Владимир Путин Минобороны ФСБ Чита Забайкалье
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