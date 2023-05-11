Число резидентов САР в РФ достигло 190

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Количество резидентов в российских специальных административных районах (САР) достигло 190, еще около 40 заявок на перерегистрацию находится в работе. Об этом сообщил первый замминистра экономического развития Илья Торосов в ходе XI Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

"Сейчас мы достигли точку в размере 190 участников САР на данный момент. Около 40 заявок находится в работе. Мы думаем, что к концу года мы перевалим за значение 250 участников САР", - сказал он.

САР появились в России в августе 2018 года на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область). Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры.

Количество резидентов районов резко стало расти в 2022 году после введения антироссийских санкций. До этого резиденты появлялись в них медленно: в 2019 году их было 22, в октябре 2020 года – 36. По данным Минэкономразвития, в конце февраля 2023 года число резидентов достигло 157, еще порядка 20 компаний готовились к подаче документов на перерегистрацию.