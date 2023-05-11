Президент пока не планирует традиционную серию военных совещаний

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Традиционная серия военных совещаний с участием президента пока не планируется, так как СВО накладывает особую нагрузку на представителей Минобороны и ОПК, сказал на брифинге пресс-секретарь Владимира Путина.

"Они будут, когда президент посчитает это целесообразным", - ответил он на соответствующий вопрос.

"Сейчас другая обстановка. Конечно, это учитывается при планировании. Пока таких планов нет", - отметил он.

По словам Пескова, специальная военная операция "накладывает особенную нагрузку на представителей Министерства обороны и оборонно-промышленного комплекса".

Он подчеркнул, что это "не позволяет, не дает возможности концентрированно собраться в Сочи и покинуть свои рабочие места".