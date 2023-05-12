На развитие коммунальной инфраструктуры в регионах направят сто млрд рублей

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - На модернизацию коммунальной инфраструктуры в регионах в 2024 году направят 100 млрд рублей, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает сайт правительства.

Федеральное финансирование позволит увеличить долю новых инженерных сетей и снизить аварийность, говорится в сообщении.

Средства будут предоставляться региональным властям публично-правовой компанией "Фонд развития территорий", которая выбрана оператором этой программы поддержки.

Работа идет в рамках федерального проекта "Инфраструктурное меню", который реализуется правительством с 2021 года.