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В московском метро отремонтируют 20 центральных станций

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Москве отремонтируют 20 центральных станций метро, расположенных на Таганско-Краснопресненской, Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линиях, на время ремонта будут вводиться кратковременные ограничения для проезда пассажиров, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"Мы начинаем масштабную программу ремонта станций метро - всего отремонтируем около 20 станций", - сообщили в телеграм-канале дептранса.

Так, на центральных станциях Таганско-Краснопресненской, Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий будут отремонтированы лестницы, восстановлены мраморное и гранитное покрытия, отремонтированы деревянные и металлические элементы, потолки, а также проведены другие работы.

В департаменте отметили, что регулярно поддерживают в порядке всю инфраструктуру, однако большой объем работ не всегда удается провести в ночные окна.

"Многие из этих станций работают уже десятки лет. Ограничения будут кратковременными и не доставят много неудобств пассажирам, поскольку большинство станций - пересадочные, а прекращение движения поездов будет проходить исключительно в выходные и в сезон отпусков", - уточнили в дептрансе.

Работы будут вестись круглосуточно и займут в 8 раз меньше времени по сравнению с ремонтом только по ночам, отметили в дептрансе.

Москва дептранс метро
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