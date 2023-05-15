Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:41

Более тысячи легковых машин въехали в РФ из Грузии за сутки

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Количество въехавших в Россию из Грузии легковых автомобилей через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии за сутки превысило 1,1 тыс. машин, следует из данных на сайте Северо-Кавказского таможенного управления.

По информации на 06:00 по московскому времени 15 мая, на въезд в РФ из Грузии через пункт пропуска "Верхний Ларс" оформлено 1 167 легковых автомобилей, на выезд из РФ - 843 машины. При этом очереди перед пунктом пропуска с обеих сторон нет.

Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии, за исключением лиц, въезжающих в РФ с целью трудовой деятельности. Согласно документу, "с 15 мая 2023 года граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действующих документов, удостоверяющих личность".

МАПП "Верхний Ларс" находится на Военно-Грузинской дороге - в настоящее время единственном сухопутном маршруте, связывающем с Россией не только Грузию, но и Армению.

Верхний Ларс Грузия Северная Осетия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

В Луганске под обстрел попало авиационное училище

Сбербанк предупредил о рассылке фишинговых писем от "военкоматов"

Сбербанк предупредил о рассылке фишинговых писем от "военкоматов"

Что произошло за день: воскресенье, 14 мая

Покушение на Захара Прилепина

Пресс-служба Прилепина сообщила, что врачи обсуждают вопрос о еще одной операции

Пиотровский заявил, что церковь должна создать условия для раки Александра Невского

Пиотровский заявил, что церковь должна создать условия для раки Александра Невского

Превышения ПДК после пожара на заводе "Феррони" в Тольятти не зафиксировано

Превышения ПДК после пожара на заводе "Феррони" в Тольятти не зафиксировано

Площадь пожара на заводе по производству дверей в Тольятти увеличилась до 20 тысяч кв. м

Песков заявил, что РФ не приемлет обвинений во вмешательстве в выборы президента Турции

Что произошло за день: суббота, 13 мая

Один человек пострадал после крушения вертолета в Брянской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });