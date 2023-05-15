Более тысячи легковых машин въехали в РФ из Грузии за сутки

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Количество въехавших в Россию из Грузии легковых автомобилей через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии за сутки превысило 1,1 тыс. машин, следует из данных на сайте Северо-Кавказского таможенного управления.

По информации на 06:00 по московскому времени 15 мая, на въезд в РФ из Грузии через пункт пропуска "Верхний Ларс" оформлено 1 167 легковых автомобилей, на выезд из РФ - 843 машины. При этом очереди перед пунктом пропуска с обеих сторон нет.

Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии, за исключением лиц, въезжающих в РФ с целью трудовой деятельности. Согласно документу, "с 15 мая 2023 года граждане Грузии осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании действующих документов, удостоверяющих личность".

МАПП "Верхний Ларс" находится на Военно-Грузинской дороге - в настоящее время единственном сухопутном маршруте, связывающем с Россией не только Грузию, но и Армению.