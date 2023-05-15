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Льготные кредиты распространят на аккредитованные IT-компании, не прибегавшие к налоговым льготам

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ распространило возможность получения льготных кредитов под 3% годовых на аккредитованные ИТ-компании, которые не пользовались налоговыми льготами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство расширяет возможности для компаний получить льготные кредиты на реализацию новых проектов с максимальной ставкой 3% годовых. Теперь их смогут оформить аккредитованные предприятия, которые не пользовались налоговыми преференциями, предусмотренными для ИТ-бизнеса, а также правом на пониженные страховые взносы. Раньше такое условие было обязательным", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

По его словам, за счет льготных займов компании смогут вести текущую деятельность и реализовывать новые проекты. Кроме того, кредитные средства можно будет направлять на стимулирующие выплаты специалистам и возмещение прошлых расходов.

"Таким образом, еще больше предпринимателей смогут воспользоваться поддержкой государства, создавать и выпускать на рынок современные и востребованные продукты", - отметил Мишустин.

Смягчение условий программы позволит сохранить плановую динамику внедрения российского программного обеспечения; обеспечить более высокий уровень независимости от импорта программных продуктов, говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.

Михаил Мишустин Правительство IT
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