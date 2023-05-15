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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Совещание Путина с членами Совбеза РФ состоится в понедельник

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, а также проведет очередное совещание с членами Совета безопасности страны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что Москалькова представит президенту свой ежегодный доклад, расскажет о своей работе.

Песков также добавил, что Путин решил перенести на начало недели традиционное совещание с членами Совбеза, которое обычно проходит по пятницам.

Дмитрий Песков Владимир Путин Совбез
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