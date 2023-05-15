В Кремле не согласны с заявлением о том, что РФ впадает в зависимость от Китая

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Заявления о том, что Россия впадает в зависимость от Китая, свидетельствуют о полном непонимании отношений между двумя странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы категорически с этим не согласны, потому что наши отношения с КНР носят характер стратегического, особенного партнерства, и это не связано с какой-то зависимостью кого-то", - сказал он журналистам, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия начала впадать в вассальную зависимость от Китая.

"Это является свидетельством абсолютно неправильного понимания сути происходящего", - добавил Песков.

По словам представителя Кремля, отношения Москвы и Пекина основаны на поиске взаимной выгоды и неприятии попыток навязывания чужого мнения в вопросах развития двух стран.