Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Около 12 тыс. жителей Новосибирска остались без света из-за энергоаварии

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - При строительстве четвертого (Центрального) моста через Обь в Новосибирске во время земляных работ в понедельник утром была повреждена кабельная линия электропередачи, сообщает пресс-служба АО "Региональные электросети".

"Без электроснабжения осталась часть Ленинского района Новосибирска с общей численностью населения около 12 тыс. человек. Под отключение также попали более 30 социально значимых объектов, в том числе (...) школы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что земляные работы не были согласованы с энергетиками.

Авария произошла в 11:05 по московскому времени, на месте работают три бригады и три единицы техники. Им предстоит определить конкретное место повреждения, чтобы вывести этот участок в ремонт и подключить потребителей по резервной схеме электроснабжения.

Новосибирск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Три российские авиакомпании подали заявки на полеты в Грузию

Контрактники смогут получать российское гражданство в упрощенном порядке

Контрактники смогут получать российское гражданство в упрощенном порядке
Покушение на Захара Прилепина

Обвиняемого в покушении на Прилепина внесли в перечень экстремистов и террористов

Взрыв произошел в центре Луганска

В Кремле уверены, что в Турции не допустят незаконных действий в ходе выборов

В Кремле уверены, что в Турции не допустят незаконных действий в ходе выборов

Песков назвал похожими на информационную "утку" сообщения западных СМИ о Пригожине

Сбербанк открыл первое отделение в Севастополе

Сбербанк открыл первое отделение в Севастополе

Более тысячи легковых машин въехали в РФ из Грузии за сутки

Военная операция на Украине

В Луганске под обстрел попало авиационное училище

Сбербанк предупредил о рассылке фишинговых писем от "военкоматов"

Сбербанк предупредил о рассылке фишинговых писем от "военкоматов"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });