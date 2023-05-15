Около 12 тыс. жителей Новосибирска остались без света из-за энергоаварии

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - При строительстве четвертого (Центрального) моста через Обь в Новосибирске во время земляных работ в понедельник утром была повреждена кабельная линия электропередачи, сообщает пресс-служба АО "Региональные электросети".

"Без электроснабжения осталась часть Ленинского района Новосибирска с общей численностью населения около 12 тыс. человек. Под отключение также попали более 30 социально значимых объектов, в том числе (...) школы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что земляные работы не были согласованы с энергетиками.

Авария произошла в 11:05 по московскому времени, на месте работают три бригады и три единицы техники. Им предстоит определить конкретное место повреждения, чтобы вывести этот участок в ремонт и подключить потребителей по резервной схеме электроснабжения.