В ЦБ считают, что фондовый рынок может стать для госкомпаний источником средств вместо бюджета

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Средний free float российских компаний ниже зарубежных образцов, его увеличение дало бы серьезный инвестиционный ресурс, а для эмитентов с госучастием обеспечило бы привлечение средств без задействования бюджета, считает первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

"Давайте посмотрим, какой объем акций обращается на бирже у крупных российских компаний. В среднем сегодня это порядка 32%, а если брать от компании к компании - у кого-то 10%, кто-то вообще практически ничего не выпустил на рынок. За рубежом иная ситуация. Там обращается порядка 50-80%. Самые базовые расчеты показали, что, если наши компании поднимут долю акций в обращении в среднем хотя бы на 3 п.п. - до 35%, это позволит привлечь более 3 трлн рублей. А если доля акций в обращении дойдет до 50%, это будет почти 7 трлн рублей", - сказал Чистюхин в интервью "Интерфаксу".

По его словам, увеличение free float дало бы эмитентам дополнительный инвестиционный ресурс, который можно направлять на развитие долгосрочных проектов.

Государство могло бы подталкивать к привлечению средств на фондовом рынке компании, в которых владеет долей, полагает он.

"Так сложилось, что значимая часть нашей экономики - это компании с госучастием, и государство как акционер играет серьезную роль в принятии ими стратегических решений. Может быть, имеет смысл подумать и стимулировать их к дополнительному размещению на рынке вместо того, чтобы привлекать средства из бюджета", - сказал Чистюхин. У государства как акционера есть рычаги воздействия в виде директив, напомнил он.

"Акционер может обсудить этот вопрос, и направить компанию на финансовый рынок за привлечением капитала", - сказал первый зампред ЦБ. У конкретных эмитентов ситуации могут быть индивидуальными, но в целом "здесь есть потенциал, и его надо использовать", заключил он.