Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:45

В АТОР отметили частный порядок проблемы с задержками самолетов из Антальи

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Проблемы с вылетом самолетов с россиянами из аэропорта Антальи носят частный характер и не должны оказать влияние на сокращение или изменение полетных программ туроператоров, сообщил "Интерфаксу" вице-президент Ассоциации туроператоров России, руководитель туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"На выходных наблюдались проблемы с отправкой бортов. На мой взгляд, эти вопросы носят частный характер: мы не можем обслуживать в России турецкие самолеты, а турки, в свою очередь, не могут оказать нам поддержку в плане технического ремонта. Если считать все количество запланированных рейсов, которое должно быть в еженедельном расписании, то процент таких погрешностей входит в общую базу отклонений, которые не должны повилять на сокращение или изменение полетных программ", - сказал он.

Мурадян отметил, что если эта проблема сохранится или усугубится, то не исключено, что российские туристы пересмотрят планы на отдых на курортах Турции.

Информация о задержках и отменах рейсов в Анталье появилась в телеграм-каналах 14 мая, в аэропорту турецкого курорта застряли около 500 пассажиров. С задержками вылетают рейсы не только в Россию, но и в другие страны.

Турция Анталья АТОР Артур Мурадян Space Travel
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Советник президента допустил передачу культурных ценностей РПЦ в исключительных случаях

Российская авиакомпания "Азимут" 17 мая выполнит первый чартерный рейс из РФ в Грузию

СКР возбудил дело по трем статьям УК из-за покушения на главу МВД ЛНР

Военная операция на Украине

Семеро человек, включая главу МВД ЛНР, госпитализированы после взрыва в Луганске

Военная операция на Украине

Источник сообщил, что при взрыве в Луганске ранен глава МВД ЛНР Корнет

Икона "Троица" Андрея Рублева будет возвращена РПЦ

Икона "Троица" Андрея Рублева будет возвращена РПЦ

Три российские авиакомпании подали заявки на полеты в Грузию

Контрактники смогут получать российское гражданство в упрощенном порядке

Контрактники смогут получать российское гражданство в упрощенном порядке
Покушение на Захара Прилепина

Обвиняемого в покушении на Прилепина внесли в перечень экстремистов и террористов

Взрыв произошел в центре Луганска

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });