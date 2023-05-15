В АТОР отметили частный порядок проблемы с задержками самолетов из Антальи

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Проблемы с вылетом самолетов с россиянами из аэропорта Антальи носят частный характер и не должны оказать влияние на сокращение или изменение полетных программ туроператоров, сообщил "Интерфаксу" вице-президент Ассоциации туроператоров России, руководитель туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"На выходных наблюдались проблемы с отправкой бортов. На мой взгляд, эти вопросы носят частный характер: мы не можем обслуживать в России турецкие самолеты, а турки, в свою очередь, не могут оказать нам поддержку в плане технического ремонта. Если считать все количество запланированных рейсов, которое должно быть в еженедельном расписании, то процент таких погрешностей входит в общую базу отклонений, которые не должны повилять на сокращение или изменение полетных программ", - сказал он.

Мурадян отметил, что если эта проблема сохранится или усугубится, то не исключено, что российские туристы пересмотрят планы на отдых на курортах Турции.

Информация о задержках и отменах рейсов в Анталье появилась в телеграм-каналах 14 мая, в аэропорту турецкого курорта застряли около 500 пассажиров. С задержками вылетают рейсы не только в Россию, но и в другие страны.