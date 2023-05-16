Клишас увидел в проекте приказа ФСБ об обследовании зданий фиксацию существующего порядка

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Проект приказа ФСБ России, касающийся обследования зданий и помещений, не содержит новелл, а фиксирует уже установленный законом порядок, написал в Telegram глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"На сайте regulation.gov.ru размещен проект приказа ФСБ России об утверждении Инструкции об организации проведения органами Федеральной службы безопасности обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. Необходимо отметить, что в инструкции не содержится каких-либо новелл - это просто порядок действий сотрудников ФСБ России при инициировании, проведении и документальном закреплении обследования помещения", - написал сенатор.

По его словам, большинство положений инструкции заимствованы из федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" и федерального закона "О Федеральной службе безопасности".

"Хочу подчеркнуть, что громкие заголовки типа "ФСБ будет обыскивать без суда" не имеют под собой оснований - разрешение в неотложных случаях обыскивать жилые помещения (как и осуществлять иные оперативно-розыскные мероприятия, требующие решения суда) с последующим уведомлением суда в 24 часа предусмотрено законом (статья 8 ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности")", - отметил Клишас.

Он добавил, что в проекте приказа пункт является полной копией этого положения закона, которое являлось предметом рассмотрения Конституционного Суда России (Определения от 27.06.2017 № 1421-О, от 28 марта 2017 года № 568-О).

"Аналогично можно сказать и про видеофиксацию обследования, привлечение понятых и т.д. - все положения инструкции основаны на законе и не противоречат Конституции России", - отметил Клишас.

"Кроме того, подобная инструкция действует для сотрудников МВД России с 2014 года и не вызывает каких-либо вопросов", - заключил он.

Первой внимание на проект приказа обратила "Парламентская газета".