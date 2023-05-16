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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:07

В Совбезе обсудили улучшение условий для создания российских средств защиты информации

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Эксперты Совета безопасности России обсудили способы повышения эффективности и производительности отечественных средств защиты информации, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

"Подчеркнута необходимость создания условий для разработки и производства эффективных, высокопроизводительных и конкурентоспособных средств защиты информации на основе отечественных аппаратных платформ и радиоэлектронной продукции", - говорится в сообщении .

Для решения этой задачи определен комплекс мер научно-технического и организационно-методического характера, "в том числе, по обеспечению функционирования центра исследований безопасности отечественных операционных систем, а также по созданию тестовых площадок отечественных средств защиты информации для оценки их эффективности и производительности".

Совет безопасности
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