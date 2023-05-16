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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:07

Один человек погиб, пятеро пострадали при возгорании на газопроводе в ХМАО

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа при ремонте газопровода возник пожар. Один человек погиб, еще пятеро пострадали, сообщил в Telegram директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Алексей Добровольский.

Пострадавшие, по его данным, находятся в тяжелом состоянии. Их доставят в окружную больницу Нягани вертолетами санавиации.

В пресс-службе регионального УМВД "Интерфаксу" сообщили, что поступило сообщение о пожаре на участке трубы газопровода в Белоярском районе. На место выехала следственно-оперативная группа.

В центре медицины катастроф агентству сообщили, что на место происшествия вылетела бригада медиков. "Поступил вызов с места происшествия. Вылетел борт с бригадой, в настоящее время специалисты работают на месте", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел на недействующей нитке магистрального газопровода, он обойдется без последствий для экономики, сообщило правительство региона. Угрозы для жителей и объектов экономики нет, ближайший населенный пункт находится в 30 км от места происшествия.

В МЧС первый сигнал о пожаре поступил в 14:37 местного времени, а по состоянию на 15:45 горения уже не было. На месте задействованы 11 единиц техники, 29 сотрудников служб спасения.

ХМАО Нягань Белоярский район МЧС МВД
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