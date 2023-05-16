Приложение "Госуслуги.Дом" обещают запустить по всей России в III квартале

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Мобильное приложение "Госуслуги. Дом" масштабируют на всю Россию в III квартале 2023 года, говорится в презентации замминистра цифрового развития Дмитрия Огуряева.

Презентацию показали на заседании секции Совета по развитию цифровой экономики на тему "ГИС ЖКХ - цифровая трансформация в рамках Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года" в Совете Федерации.

Огуряев рассказал, что через приложение можно будет вносить показания приборов учета и проверять счетчики, направлять заявки в УО и ГЖИ, а также видеть расходы за капремонт, оплачивать расходы за ЖКУ.

В 2021 году в приложении на территории пилотных регионов запустили сервис по информированию граждан в личные кабинеты об отключении горячей воды, напомнил замминистра. Теперь планируется внедрить сервис по информированию о проведении общего собрания собственников с возможностью просмотра протоколов в дальнейшем.

"На этот год поставлены очень амбициозные планы по развитию мобильного приложения "Госуслуги. Дом" под брендом "Госуслуги". (...) Минимальная цель на конец 2023 года - 1 млн активных пользователей", - подчеркнул Огуряев.

Приложение "Госуслуги. Дом" запустили 24 января 2023 года в пяти пилотных регионах - Белгородской, Калужской, Челябинской, Омской областях и Ханты-Мансийском АО - Югре.