В РФ планируют перевести в электронный вид все миграционные процедуры

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ определило новые подходы к миграционной политике, учитывающие изменившиеся внешнеполитические и экономические условия, а также возникшие вызовы и риски; власти, в частности, намерены перевести в электронный вид все административные процедуры, связанные с миграцией.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по миграционной политике, работа по которой совершенствуется правительством.

Выступая на заседании, Мишустин сообщил, что определены новые подходы в этой сфере, которые учитывают изменившиеся внешнеполитические, экономические и социальные условия, появившиеся вызовы и риски.

Кабинет министров разрабатывает план мероприятий по реализации утвержденной президентом Концепции государственной миграционной политики на 2023-2025 годы, а также проекта федерального закона, регулирующего условия въезда, выезда и пребывания в России иностранных граждан.

"В ходе донастройки действующих правил планируется отладить и перевести в электронный вид все административные процедуры, связанные с миграцией, сделать понятным оформление вида на жительство, разрешения на работу и других документов", - сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Это необходимо для привлечения в Россию квалифицированных специалистов.

"Увеличение притока в российскую экономику зарубежных специалистов - одна из приоритетных задач, поставленных президентом. Здесь важно комплексно оценить, в каких регионах и отраслях они будут востребованы, какими компетенциями и профессиональными навыками должны обладать, продумать механизмы организованного набора таких граждан, чтобы они могли, пройдя все обязательные процедуры, устроиться на работу в России", - отметил в ходе обсуждения Мишустин.

Правительство продолжит создавать необходимые условия для того, чтобы квалифицированные специалисты из числа российских граждан оставались работать в России.

"Мы должны сформировать условия, чтобы молодые или опытные специалисты могли у себя в регионе находить работу. Ту, которая гарантировала бы им стабильный доход, социальную защиту, достойный уровень жизни", - отметил премьер.