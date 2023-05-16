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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Путин призвал новосибирского губернатора решить проблему дефицита бригад скорой в регионе

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с новосибирским губернатором Андреем Травниковым во вторник указал на проблему дефицита бригад скорой помощи в регионе.

"С точки зрения медицины здесь есть один аспект, на который хотел бы обратить ваше внимание, а именно - это дефицит бригад скорой помощи. Это касается и медицинского персонала, это касается транспорта", - сказал Путин в ходе встречи, проходившей по видеосвязи.

Глава государства также отметил, что в регионе проводится "взвешенная и эффективная финансовая политика", профицит бюджета составил в 2022 году около 7,6 млрд рублей.

"Такие хорошие тенденции сохраняются, решение вопросов социального характера - это просто выбор приоритетов. Я вижу, что все это делается, но просто обращаю на это ваше внимание и желаю в решении этих задач успехов", - сказал он.

Также президент обратил внимание, что в регионе остается дефицит мест в школах и детских садах. "Дефицит мест еще остается, поэтому прошу вас не снижать усилий по решению этой проблемы", - добавил глава государства.

Владимир Путин Андрей Травников Новосибирская область
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