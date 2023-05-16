Бердянская епархия принята в непосредственное подчинение патриарху Кириллу

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Находящаяся в Запорожской области Бердянская епархия Украинской православной церкви во вторник решением Синода в Москве была принята в прямое подчинение Московскому патриарху, сообщил журналистам спикер РПЦ Владимир Легойда.

"По итогам обсуждения, в связи с фактическим оставлением митрополитом Бердянским и Приморским Ефремом своей кафедры и отсутствием возможности для беспрепятственного урегулирования положения Бердянской епархии Синодом Украинской православной церкви, в ответ на обращение духовенства Бердянской епархии члены Священного Синода постановили принять Бердянскую епархию в непосредственное каноническое и административное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Священному Синоду Русской Православной Церкви с последующим вынесением данного решения на рассмотрение Архиерейского Собора", - сказал Легойда.

В связи с тем, что епархия оказалась лишена архиерея, Синод поручил управлять епископу Искитимскому и Черепановскому Луке, который отныне станет епископом Бронницким, викарием патриарха Кирилла.

Отныне за богослужениями в Бердянской епархии будут возноситься имена патриарха Кирилла и епископа Бронницкого.

"Преосвященным Искитимским и Черепановским члены Синода постановили быть епископу Тарусскому Леониду, викарию Калужской епархии", - добавил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.