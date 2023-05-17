Минобороны РФ заявило о ночном ударе по крупному складу боеприпасов в Николаеве

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли групповой удар корабельными ракетами по крупному складу боеприпасов на территории судоремонтного предприятия в Николаеве, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду.

"Цели удара достигнуты. Назначенный объект поражен", - заявил он.

Российские военные нанесли удар по пункту управления тактической группы "Гром" ВСУ в районе Херсона, а также по наблюдательному пункту сил спецопераций Украины в районе острова Великий Херсонской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

По его словам, в районе Преображенки Запорожской области нанесен удар по пункту управления подразделений 44-й артиллерийской бригады ВСУ.

Штурмовые отряды ведут бои за западные кварталы Артемовска (Бахмута), сказал официальный представитель Минобороны РФ.

"Подразделения "Южной" группировки войск сдерживали противника на флангах штурмовых отрядов", - сообщил он.

"Наиболее сложная обстановка складывалась в районах населенных пунктов Красное и Богдановка Донецкой народной республики, где российскими войсками отражены семь атак ВСУ", - заявил Конашенков.

По его словам, "в результате наступательных действий подразделений Воздушно-десантных войск занят более выгодный рубеж обороны".

"Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ", - сказал представитель Минобороны. Также, по его данным, в районе населенного пункта Ступочки (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Южной" группировки войск, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Константиновка и Красное Донецкой народной республики", - сообщил Конашенков.

"Авиацией в районе города Артемовск за сутки совершено семь самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи", - сказал он.

По словам Конашенкова, общие потери ВСУ на донецком направлении составили до 360 военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица L-119 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

Российские военные отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районе населенного пункта Червонопоповка в Луганской народной республике (ЛНР), сообщил официальный представитель Минобороны РФ. "Уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих и один танк", - сказал он.

По его словам, на красно-лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в ЛНР и ДНР.

По данным Конашенкова, на этом направлении потери армии Украины за сутки составили: свыше 70 военнослужащих, один танк, два бронетранспортера, самоходная артиллерийская установка "Акация" и гаубица Д-30.

"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, Ольшана, Петропавловка и Масютовка Харьковской области", - сообщил представитель Минобороны РФ.

В Харьковской области и ЛНР пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп, добавил Конашенков.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины за сутки составили: до 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица "Мста-Б".

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Павловка, Шевченко, Червоное, Великая Новоселка Донецкой народной республики, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области", - сказал официальный представитель военного ведомства.

"На данных направлениях потери противника составили до 150 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, шесть автомобилей, а также гаубица Д-30", - проинформировал он.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два бронеавтомобиля, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также гаубица "Мста-Б"", - отметил Конашенков.

Всего за сутки армия РФ нанесла удары по 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах, сказал Конашенков.

Он заявил, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, а также уничтожено 19 украинских беспилотников в Запорожской, Харьковской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР.