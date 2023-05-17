Главы МИД России и Белоруссии призвали вернуть Украину к нейтральному внеблоковому статусу

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Сергей Алейник выступили за возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу, утверждение в мире принципа неделимости безопасности и учет коренных интересов Беларуси и России.

"Мы осуждаем действия государств Запада, направленные на разжигание и затягивание украинского кризиса. Считаем, что его можно урегулировать политико-дипломатическими методами и выступаем за возвращение Украины к нейтральному внеблоковому статусу и ее отказ от нацистского и милитаристского характера государственной политики", - говорится в совместном заявлении министров по общим внешнеполитическим приоритетам. Текст приводит пресс-служба белорусского МИДа.

Минск и Москва привержены задаче становления многополярного справедливого демократического мироустройства, говорится в заявлении.

"Наши страны стремятся к утверждению принципа неделимости безопасности в равной мере для всех государств и осуждают любые его нарушения. Укрепление безопасности одних стран и их объединений в ущерб безопасности других государств является недопустимым", - отметили министры.

"Для прекращения нынешнего кризиса в области безопасности требуется, чтобы США и НАТО пересмотрели свой деструктивный курс на нагнетание напряженности, предприняли шаги по деэскалации и проявили готовность учитывать коренные интересы Беларуси и России. Необходима политическая воля к выработке взаимоприемлемых параметров сосуществования на основе принципов многополярности, равноправия и неделимости безопасности, которые обеспечивали бы сведение к минимуму конфликтного потенциала", - отмечается в заявлении.

"Наши страны привержены традиционным духовно-нравственным ценностям и не приемлют деструктивные и чуждые им идеологии, насаждаемые коллективным Западом. Мы совместно отстаиваем традиционные ценности на международной арене, уделяем приоритетное внимание защите традиционной семьи, охране материнства и детства. Будет продолжена совместная работа по противодействию политизации сфер культуры, науки и спорта, а также по расширению молодежного сотрудничества", - говорится в заявлении.

"Беларусь и Россия работают над сохранением своего историко-культурного и цивилизационного наследия, противодействуют попыткам фальсификации истории. Мы отвергаем действия по героизации нацизма и ликвидации общего мемориального наследия. Минск и Москва совместно выступают на международных площадках против реабилитации фашизма и нацистских преступников", - отметили главы МИД.

По их словам, "Беларусь и Россия будут продолжать совместную работу по развитию отношений союзничества и стратегического партнерства".