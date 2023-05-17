Конституционный суд предписал уточнить порядок продажи долей в имуществе

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Конституционный суд России предписал конкретизировать правила, по которым совладелец жилья и земли под ним может воспользоваться своим приоритетным правом на выкуп доли при обращении взыскания на активы другого совладельца в деле о банкротстве.

До внесения корректив в законодательство, которые могут охватывать все имущественные отношения, продажа доли банкрота с торгов будет разрешена только после отказа совладельцев выкупить ее по начальной цене, указано в постановлении КС.

Это решение суд вынес, рассмотрев жалобу Валерия Шеставина. Он летом 2020 года на этапе публичного предложения приобрел 1/8 земельного участка в 15 соток и аналогичную часть деревенского дома в деревне в Архангельской области, которые продавались в рамках дела о банкротстве Вячеслава Тимошенко. Цена сделки составила 17 550 рублей. В сентябре 2020 года был заключен договор купли-продажи.

Однако в марте 2021 года совладелица участка и дома Надежда Тимошенко обратилась в суд с требованием признать недействительным эту сделку и перевести на нее права и обязанности покупателя. Суд удовлетворил ее требования со ссылкой на пункт 1 статьи 250 Гражданского кодекса РФ.

"При продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях, кроме случая продажи с публичных торгов <...> Публичные торги для продажи доли в праве общей собственности при отсутствии согласия на это всех участников долевой собственности могут проводиться в случаях, предусмотренных законом", - гласит эта норма.

Суды, в том числе и Верховный суд России, трактуют ее так, что после торгов совладельцу имущества должна предоставляться возможность покупки доли по цене, предложенной их победителем. Решения по спору между Шеставиным и Тимошенко устояли во всех судебных инстанциях.

Однако КС счел упомянутую норму неопределенной и не соответствующей Конституции, так как она не позволяет определить условия и порядок реализации совладельцем преимущественного права на покупку доли в праве собственности на жилое помещение и земельный участок, если они продаются с торгов в рамках процедуры банкротства. КС предписал исправить законодательство в этой части с возможностью установить новое регулирования и для продажи долей в другом имуществе.

До этого момента продажа с банкротных торгов долевой жилой недвижимости и земельных участков под ней будет возможна только после того, как другим совладельцам сделают предложение выкупить ее по начальной цене. "При наличии согласия конкурсный управляющий заключает договор купли-продажи с соответствующим участником (участниками) долевой собственности", - говорится в постановлении.

Если они в течение месяца не согласятся, то доля банкрота будет выставлена на торги. "При этом правило о преимущественном праве покупки участников долевой собственности не применяется в этом случае, а также при продаже с повторных торгов и продаже посредством публичного предложения", - говорится в постановлении.

Отправлять на пересмотр дела по спору Шеставина КС не стал, указав, что он имеет право на компенсацию, если "будет выявлено, что его законные ожидания как победителя торгов обусловлены интересом добросовестного приобретателя жилого помещения (дома) и земельного участка под ним". Форму и размер компенсации должен определить Арбитражный суд Архангельской области, который рассматривал дело о банкротстве Тимошенко.