Путин в четверг проведет совещание по весенне-полевым работам
Президент РФ также встретится с хабаровским губернатором
Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет совещание о ходе весенне-полевых работ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В мероприятии примут участие министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и губернаторы Ростовской, Саратовской, Амурской, Воронежской областей и Краснодарского края.
Также в четверг глава государства заслушает доклад губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, сказал Песков.