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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Рособрнадзор переадресовал прокурорам вопрос о проверке Европейского университета

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Рособрнадзор опровергает информацию о проверке в Европейском университете Петербурга, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Рособрнадзор не проводит в данном вузе внеплановую проверку. Все вопросы по этой теме рекомендуем адресовать прокуратуре Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Ранее представитель вуза сообщил "Интерфаксу" что в университете проходит выездная проверка прокуратуры с привлечением сотрудников Рособрнадзора "по обращению гражданина". Основным предметом проверки названо исполнение законодательства об образовании.

"Комиссия проверяет документацию по учебному процессу. Проверка продлится до 13 июня 2023 года", - сказал он.

Европейский университет в Петербурге был основан в 1994 году в формате обучающей аспирантуры, является негосударственным учебным заведением.

Петербург Рособрнадзор Европейский университет Прокуратура Петербурга
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