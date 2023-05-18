КС РФ признал неконституционными нормы о "двойном" наказании за наезд на пешехода

Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ признал неконституционными нормы Кодекса об административных правонарушениях, позволяющие дважды наказывать за наезд на пешехода, здоровью которого был причинен вред.

Постановление опубликовано на сайте суда в четверг.

Поводом к проверке конституционности статьи 12.18, части 2 статьи 12.24 и пункта 7 части 1 статьи 24.5 КоАП стала жалоба Роберта Чепурного, который на своей машине наехал на мальчика на пешеходном переходе.

Мальчик получил повреждения средней тяжести. Виновника ДТП оштрафовали на 1,5 тыс. рублей по статье 12.18 КоАП, а затем лишили прав на 1,5 года по части 2 статьи 12.24 КоАП.

Заявитель счел, что нормы позволяют дважды привлекать к административной ответственности за одно и то же деяние.

Суд подчеркнул, что никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же правонарушение. Запрет распространяется не только на случаи в рамках одной и той же статьи, но и на случаи, когда деяние содержит признаки составов двух правонарушений, причем один из них охватывает признаки второго.

Именно таково соотношение составов, предусмотренных статьями 12.18 (непредоставление преимущества пешеходу) и 12.24 (нарушение ПДД, повлекшее легкий или средний вред здоровью), отметил суд.

В то же время, полагает КС, освобождение водителя от более суровой ответственности по части 1 или 2 статьи 12.24 КоАП в связи с тем, что ранее его оштрафовали по статье 12.18, способствовало бы формированию в обществе безнаказанности, что несовместимо с принципом неотвратимости ответственности правонарушителя.

"Постановление суда о привлечении виновного лица к административной ответственности на основании части 1 или 2 статьи 12.24 КоАП должно содержать положение об отмене постановления о привлечении его в связи с тем же противоправным событием к административной ответственности по статье 12.18 КоАП. Отмена по этому основанию такого постановления не создает правовых последствий, (...) кроме возвращения уплаченного в соответствии со статьей 12.18 КоАП РФ штрафа", - полагает суд.

Если же постановление по статье 12.24 будет отменено, то постановление о штрафе должно вновь обрести силу.

В результате суд признал все оспоренные нормы не соответствующими Конституции, так как они "не исключают в связи с одним и тем же фактом совершения водителем (...) нарушения ПДД привлечение его к административной ответственности на основании статьи 12.18 и на основании статьи 12.24 КоАП РФ".

В законодательство должны быть внесены изменения.

До тех пор в случае привлечения к ответственности по части 1 или 2 статьи 12.24 КоАП суд должен отменять постановления о привлечении его в связи с тем же событием к ответственности по статье 12.18 КоАП.

Принятые по делу заявителя решения подлежат пересмотру.