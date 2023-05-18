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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Минобороны РФ сообщило об ударах по крупным складам вооружения и резервам ВСУ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В течение ночи российские военные нанесли успешные удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по резервам вооруженных сил Украины и складам с техникой, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в четверг.

"Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены", - заявил он.

"В результате ударов уничтожены значительные запасы вооружения и боеприпасов ВСУ, а также пресечено выдвижение резервов в районы ведения боевых действий", - отметил он.

Штурмовые отряды ведут бои по взятию под контроль города Артемовск (Бахмут) при поддержке подразделений Воздушно-десантных войск, заявил Конашенков.

Он также сообщил, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки авиацией в данном районе совершено семь самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи", - сообщил Конашенков.

По его данным, общие потери украинской армии на данном направлении за сутки составили до 200 военнослужащих и наемников, один танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

В районе Славянска ДНР сбит украинский самолет Су-24, средствами ПВО в Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

"За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", - сказал Конашенков. По данным Минобороны РФ, за сутки сбиты также 11 украинских беспилотников.

"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Новомлынск и Котляровка Харьковской области", - сказал представитель Минобороны РФ.

"В результате активных действий подразделений 138-й и 27-й мотострелковых бригад пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп", - сказал он.

"Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-20", - заявил он.

"На красно-лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Площанка и Кузьмино Луганской народной республики", - сообщил Конашенков.

По его словам, подразделениями 98-й воздушно-десантной дивизии ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы в районе населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР.

"За сутки уничтожено более 75 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30", - сказал Конашенков.

По его словам, на южно-донецком и запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки "Восток" нанесли удары по подразделениям ВСУ в районе Угледара.

"Потери противника составили до 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять автомобилей, боевая машина зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", гаубица FH70, а также артиллерийская система М777 производства США", - сказал Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также три автомобиля", - сообщил он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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