Лавров назвал перспективными направлениями сотрудничества с Угандой энергетику, геологоразведку и ВТС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает развивать двустороннее торгово-экономическое сотрудничество с Угандой, считает перспективными такие сферы, как энергетика, геологоразведка и ВТС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы подтвердили взаимный настрой на дальнейшую оптимизацию взаимовыгодного сотрудничества практически во всех областях, договорились энергично работать над раскрытием потенциала двусторонних торгово-экономических связей. Среди них весьма перспективные направления, такие как энергетика, геологоразведка, добыча полезных ископаемых, наука, телекоммуникации, кибербезопасность, сельское хозяйство, фармацевтика", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Уганды Джедже Одонго.

Он отметил, что Москва обсуждает с Кампалой создание в Уганде центра ядерных технологий, включая ядерную медицину.

Глава МИД РФ также сообщил, что обсудил с угандийским коллегой необходимость более активного привлечения российского бизнеса к реализации планов страны по развитию нефтегазовой отрасли и энергетики в целом.

"Мы будем активно готовиться к очередному заседанию межправительственной российско-угандийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое намечено на осень этого года. Говорили и о продолжении имеющего хорошие перспективы и хороший опыт военно-технического сотрудничества", - сказал Лавров.

Он добавил, что в январе этого года совместная рабочая группа по военно-технологическому сотрудничеству провела первое заседание, обсуждались в том числе возможные дополнительные поставки российской продукции в Уганду.