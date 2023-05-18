Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Лавров назвал перспективными направлениями сотрудничества с Угандой энергетику, геологоразведку и ВТС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает развивать двустороннее торгово-экономическое сотрудничество с Угандой, считает перспективными такие сферы, как энергетика, геологоразведка и ВТС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы подтвердили взаимный настрой на дальнейшую оптимизацию взаимовыгодного сотрудничества практически во всех областях, договорились энергично работать над раскрытием потенциала двусторонних торгово-экономических связей. Среди них весьма перспективные направления, такие как энергетика, геологоразведка, добыча полезных ископаемых, наука, телекоммуникации, кибербезопасность, сельское хозяйство, фармацевтика", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Уганды Джедже Одонго.

Он отметил, что Москва обсуждает с Кампалой создание в Уганде центра ядерных технологий, включая ядерную медицину.

Глава МИД РФ также сообщил, что обсудил с угандийским коллегой необходимость более активного привлечения российского бизнеса к реализации планов страны по развитию нефтегазовой отрасли и энергетики в целом.

"Мы будем активно готовиться к очередному заседанию межправительственной российско-угандийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое намечено на осень этого года. Говорили и о продолжении имеющего хорошие перспективы и хороший опыт военно-технического сотрудничества", - сказал Лавров.

Он добавил, что в январе этого года совместная рабочая группа по военно-технологическому сотрудничеству провела первое заседание, обсуждались в том числе возможные дополнительные поставки российской продукции в Уганду.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин предложил взимать 13-15% НДФЛ с уехавших из России удаленщиков и фрилансеров

Минфин предложил взимать 13-15% НДФЛ с уехавших из России удаленщиков и фрилансеров

ЦБ счел социальное неравенство в России не значимым для ДКП

ЦБ счел социальное неравенство в России не значимым для ДКП
Евгений Ройзман задержан

Приговор Ройзману по делу о дискредитации армии будет оглашен 19 мая

КС РФ признал неконституционными нормы о "двойном" наказании за наезд на пешехода

КС РФ признал неконституционными нормы о "двойном" наказании за наезд на пешехода

Пашинян сообщил о планируемой 25 мая встрече с Алиевым в Москве

Глава МИД РФ заявил, что предстоящие два месяца будут решающими для "зерновой сделки"

Глава МИД РФ заявил, что предстоящие два месяца будут решающими для "зерновой сделки"

Дума приняла закон о проведении выборов в условиях военного положения

Рособрнадзор переадресовал прокурорам вопрос о проверке Европейского университета

Обвинение запросило для Ройзмана штраф в 260 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС РФ

Обвинение запросило для Ройзмана штраф в 260 тысяч рублей по делу о дискредитации ВС РФ

Песков объяснил продление зерновой сделки достижением "относительного результата" в переговорах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });