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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Правительство повысит уровень законодательной защиты культурного наследия РФ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ рассматривает меры по повышению сохранности музейных коллекций в России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сегодня рассмотрим законопроект, который должен обеспечить сохранение целостности музейных собраний. Все без исключения предметы и коллекции, играющие существенную роль в научно-исследовательской, образовательной и просветительной деятельности, будут признаваться особо ценным движимым имуществом", - заявил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Сейчас, по его словам, такой статус имеют только экспонаты основного фонда, включенные в государственный каталог.

"Также взыскания по обязательствам музея теперь не может быть обращено на его собрание. Рассчитываем, что такие меры повысят степень законодательной защиты коллекций российских музеев и культурного наследия страны в целом", - сказал Мишустин.

Михаил Мишустин
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