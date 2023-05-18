Роснедра готовят технологии переработки минералов, критически важных для экономики и "оборонки"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Роснедра на базе Геотехнологического центра развивают отечественные технологии переработки минерального сырья, имеющего критически важное значение для обороноспособности и экономической безопасности страны. Об этом "Интерфаксу" в кулуарах международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum" рассказал глава Роснедр Евгений Петров.

Он отметил, что доступ к технологиям в мировой практике стал инструментом неконкурентной борьбы - из добывающих стран просто вывозится руда, а более глубокая переработка осуществляется за пределами государства, формируя всю прибыль. "Наша задача - сосредоточить в России весь производственный цикл: от добычи и переработки до создания продукции с высокой добавленной стоимостью. Для этого Роснедрами на базе подведомственной организации - ВИМС (Всероссийский НИИ минерального сырья имени Н.М.Федоровского) - осуществляется создание и техническое наполнение Геотехнологического центра. Он нацелен на разработку и внедрение технологий переработки минерального сырья, имеющего критическое значение для обороноспособности и экономической безопасности страны", - сказал Петров.

Он отметил, что программа техперевооружения для Геотехнологического центра началась в 2022 году. Уже изготовлены, поставлены и введены в эксплуатацию обогатительные комплексы, на которых проводится лабораторное моделирование промышленных схем обогащения с использованием разных методов. Более 70% оборудования Геотехцентра - российское, абсолютно конкурентоспособно и не уступает по эффективности импортным аналогам, подчеркнул глава Роснедр.

"Несмотря на то, что программа технического перевооружения еще не завершена, Геотехцентр ВИМС уже начал практическую работу и ведет программы технологических исследований на такие высокоперспективные и востребованные виды стратегического сырья, как литий, титан, уран, редкоземельные", - добавил Петров.

Он напомнил, что в России стали возникать проблемы с импортом ряда полезных ископаемых. "К настоящему моменту уже отмечены попытки ограничения поставок таких важных для экономики страны видов сырья, как титан и литий. В связи с этим для обеспечения технологического суверенитета мы увеличиваем региональные и поисковые работы на эти виды, чтобы Россия могла сама себя обеспечить полезными ископаемыми, которые ранее мы импортировали", - сказал собеседник агентства.

Глава Роснедр отметил, что РФ видит общемировой тренд и отрабатывает технологии по поиску так называемых "слепых месторождений". "Они имеют принципиально другой генезис, поиск их традиционными методами геологоразведки крайне неэффективен. Сегодня наши новые технологии и методики позволяют открывать большие месторождения даже внутри площадей, которые были изучены 15-20 лет назад", - сказал Петров.