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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Поправки о сроке давности за нарушения с драгметаллами прошли I чтение

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который увеличивает срок давности при привлечении к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота драгоценных металлов и камней с двух месяцев до двух лет.

В парламент законопроект № 221976-8 в октябре 2022 года внесло правительство.

Как сказал депутатам замминистра финансов Алексей Моисеев, законопроект направлен на повышение эффективности работы Федеральной пробирной палаты в сфере пресечения и выявления преступлений в данной области.

"В настоящий момент срок давности по возбуждению дел, связанных с нарушением в области драгоценных металлов и драгоценных камней, составляет два месяца, что соответствует в целом ряду статей КоАП. Тем не менее, практика показывает, что длительность выявления нарушений, связанных с проведением экспертизы, проведения разного рода других действий, связанных в том числе с получением экспертных заключений, с передачей дел от МВД в Федеральную пробирую палату для дальнейшего разбирательства занимает больший срок, чем два месяца, и, к сожалению, преступники часто уходят безнаказанными по этой причине", - сказал Моисеев.

Ранее думский комитет по законодательству концептуально поддержал законопроект, отметив, что особую актуальность данная проблема приобретает в связи с введением в рамках антикризисных мер ограничений на проведение контрольных мероприятий. При этом комитет предложил ко второму чтению рассмотреть возможность сокращения планируемого срока давности в два года до одного года.

Алексей Моисеев Госдума Федеральная пробирная палата Минфин
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