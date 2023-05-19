Шойгу проинспектировал пункт управления группировки войск "Восток" на запорожском направлении

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил зону специальной военной операции (СВО) на Украине и проинспектировал передовой пункт управления группировки войск "Восток" на запорожском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"В штабе группировки войск министр обороны РФ провел совещание с командующим группировкой, на котором отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на основных направлениях группировки", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Командующему и командирам поставлена задача продолжать активное ведение комплексной разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации", - заявили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ распространило кадры работы Шойгу в зоне СВО.