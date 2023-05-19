Путин в пятницу проведет заседание Совета по межнациональным отношениям

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в пятницу 19 мая проведет заседание Совета по межнациональным отношениям, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков и отметил особую важность этой темы для многонациональной и многоконфессиональной страны.

"На повестке дня будет три основных вопроса, крупных блоков вопросов - это преимущества современной российской модели государственной национальной политики, второе - интеграция новых субъектов в российское социокультурное пространство и корректировка стратегии государственной национальной политики в условиях внешних вызовов и угроз национальному суверенитету", - сказал Песков.

"Будет вступительное слово Путина, выступит директор Института российской истории РАН Игорь Петров, он как раз будет рассказывать о преимуществах современной российской модели нацполитики. Будет выступать президент Академии наук Чеченской республики Джамбулат Умаров, будет выступать руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, будут добровольцы из Донбасса выступать, будет выступать от "Единой России" Васильев и так далее. То есть внушительный список, и будет серьезное, продолжительное мероприятие", - сказал пресс-секретарь президента.