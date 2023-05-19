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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Володин заявил о заинтересованности российских компаний в кооперации с партнёрами из Эфиопии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин в пятницу встретился со спикером Совета Федерации Эфиопии Агенеху Тешагером; обсудили активизацию межпарламентского сотрудничества, сообщает пресс-служба Думы.

"Необходимо использовать потенциал парламентов, развивать сотрудничество с целью повышения благосостояния граждан наших стран, защиты национальных интересов", - цитирует в пятницу слова Володина пресс-служба Думы.

По словам Володина, Эфиопия - важный партнер России на Африканском континенте; российские компании заинтересованы в кооперации с эфиопскими партнерами.

"Мы имеем перспективы долгосрочного сотрудничества в добыче полезных ископаемых, в сфере энергетики, транспорта, строительства, сельского хозяйства", - сказал председатель Госдумы.

Он отметил, что сегодня "система международных отношений переживает процесс трансформации, формируется новый справедливый многополярный мир". Вместе с тем, "важно вести диалог на принципах взаимного уважения, взаимовыгодного сотрудничества, невмешательства в дела суверенных государств, отсутствия двойных стандартов", - добавил Володин.

"Мы с Эфиопией всегда этого придерживались, поэтому и пронесли эти отношения на протяжении более 125 лет", - сказал он.

В свою очередь Агенеху Тешагер заявил, что Эфиопия благодарна российской стороне за оказанную ей помощь. По его словам, Россия внесла вклад в национальное образование Эфиопии за счет предоставления стипендий для обучения в российских вузах.

Тешагер подчеркнул, что отношения России и Эфиопии очень крепки, однако они нуждаются в развитии, особенно в области торговли и инвестиций, сообщает пресс-служба Думы.

"Мы хотим, чтобы Россия была нашим основным торговым направлением", процитировали в пресс-службе слова спикера Совета Федерации Эфиопии.

Вячеслав Володин Эфиопия
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