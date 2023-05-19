В Россию прибыла первая после пандемии группа туристов из Латинской Америки

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Россию приехала первая после вызванного пандемией перерыва организованная группа туристов из Латинской Америки, она посетит Москву, Петербург и Иркутскую область, сообщили в пресс-службе туроператора "Интурист".

"Туристы из Аргентины приехали более чем на 10 ночей и во время своего путешествия они посмотрят сразу три региона - Москву, Санкт-Петербург, Иркутскую область и озеро Байкал. Гости добирались к нам через Дубай, который становится хабом как для выездного, так и для въездного туризма", - рассказали в компании.

По информации компании, у туристов из Латинской Америки, в частности Аргентины и Бразилии существует большой отложенный спрос на посещение России.

"Конечно, по объемам латиноамериканские рынки не сравнятся с такими массовыми направлениями въездного туризма, как Китай или Индия. Но важно, что перечень стран, из которых в Россию стали возвращаться иностранные туристы, расширяется, и в этой связи въездной рынок стран Латинской Америки очень важен. Важен сам факт, что люди из таких дальних стран к нам поехали. Кроме того, туристы из Южной Америки приезжают надолго и во время путешествия хотят посмотреть сразу несколько регионов РФ", - добавили в пресс-службе.

По данным компании, спрос на туры в Россию наиболее высок в странах Азии.

"Сейчас мы обслуживаем деловых туристов из Китая, Индии и Японии, причем это могут быть большие группы по 60-120 человек. Есть индивидуальнее туристы из Германии, Австрии и Италии, но по сравнению с тем, что было до пандемии, их число пока небольшое. Они приезжают по индивидуальным программам и в основном смотрят Москву и Санкт-Петербург. Тогда как туристам из Латинской Америки интересно побывать во многих регионах, в том числе за Уралом", - рассказали в пресс-службе.

И добавили, что для транзита туристы из стран, откуда нет прямых рейсов в Россию, пользуются обычно аэропортами Стамбула и Дубая, причем туристы из Латинской Америки предпочитают Дубай.

По данным Погранслужбы ФСБ, Россию в первом квартале 2023 года посетили с целью туризма почти 68 тысяч иностранных граждан. Это на 17% больше, чем за тот же период годом ранее.