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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Смоленская АЭС досрочно вывела на полную мощность энергоблок №2 после ремонта

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Смоленская АЭС досрочно завершила ремонт и вывела на заданную мощность второй энергоблок, сообщила пресс-служба атомной станции.

"19 мая 2023 года энергоблок №2 Смоленской АЭС выведен на 100% мощности после проведения планового текущего ремонта с элементами модернизации. Энергоблок возобновил работу на двое суток раньше срока, запланированного графиком ремонта", - говорится в сообщении.

Ремонт длился 38 суток.

Следующий плановый ремонт будет проведен в июне на энергоблоке №1. Он продлится более четырех месяцев.

По состоянию на 19 мая на Смоленской АЭС в работе находится три энергоблока, общая мощность составляет 318 МВт. Всего с начала года атомной станцией выработано более 8,2 млрд кВт.ч, сверх плана - 189 млн кВт.ч. Радиационный фон на промышленной площадке АЭС и прилегающей территории не изменялся, соответствует естественным природным значениям.

Смоленская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". На АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000. Ежегодно станция выдает в среднем 20 млрд кВт.ч электроэнергии, что составляет более 75% от общего количества электроэнергии, вырабатываемой энергопредприятиями Смоленской области.

Смоленская АЭС
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