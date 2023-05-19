Умер один из основоположников разработок в сфере космических ядерных энергоустановок Синявский

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Ушел из жизни один из основоположников разработок в области космических ядерных энергетических установок и электроракетной техники советский и российский ученый Виктор Синявский, сообщили в пятницу в пресс-службе Ракетно-космической корпорации "Энергия".

"17 мая 2023 г. умер известный ученый, один из основоположников направления исследования и разработок в области космических ядерных энергетических установок и электроракетной техники, доктор технических наук, профессор, научный консультант ПАО "РКК "Энергия", заместитель главного редактора журнала "Космическая техника и технологии" Виктор Васильевич Синявский", - сказали в пресс-службе.

"Ярким достижением его научно-технической деятельности стал проект ЯРДУ "Геркулес". До последних дней жизни Виктор Васильевич выступал консультантом и экспертом многих исследований и проектов в области создания ядерных энергетических установок и электроракетных двигателей", - сообщили в корпорации.

Синявский вел научно-педагогическую деятельность, являлся профессором МГТУ им. Баумана, одним из главных направлений его деятельности в последние годы стал выпуск научно-технического журнала "Космическая техника и технологии".