Четыре человека погибли в автомобильной аварии в Приморском крае

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Дорожная авария в районе села Новоникольск в Приморском крае, произошедшая утром на мокрой дороге, стала причиной гибели четырех человек, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

"Предварительно установлено, что 27-летний водитель автомашины Toyota Kia, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Toyota Camri, которая двигалась со стороны села Новоникольск в направлении села Степное", - говорится в сообщении.

Водитель Toyota Kia и два пассажира погибли в машине. Водитель Toyota Camri также получил смертельные травмы.